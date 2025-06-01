В Башкортостане с начала года подешевела аренда домов

С начала 2025 года аренда частных домовладений подорожала только в 42 из 82 регионов, в 38 подешевела, в двух цена не изменилась.

В среднем по стране частные дома сдаются за 59 630 рублей в месяц, за шесть месяцев цена снизилась на 0,7%.

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 108 151 рубль в месяц (-10% с начала года). За столицей идут Санкт-Петербург (98 726 рублей, -12,6%%) и ЯНАО (97 090 рублей, +2,9%).

Наиболее доступные дома в Курганской области – в среднем их можно снять на месяц всего за 24 000 рублей (+11,6%). Также недорого стоит аренда такого жилья в Игушетии (30 000 рублей, +0%) и Брянской области (34 333 рублей, -8,4%).

Башкортостан в рейтинге по стоимости аренды домов располагается на 53 строчке: в среднем арендовать частный дом можно за 53 185 рублей в месяц, что на 5,1% дешевле, чем было в конце 2024 года.