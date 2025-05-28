В Башкортостане могут расширить льготную ипотеку под 6%

В случае утверждения льготную ипотеку смогут взять семьи, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет включительно, а также семьи участников СВО.

В Госдуме отметили, что расширение льготной программы, как ожидается, затронет более 700 тыс. семей участников СВО.

Предложения должны быть представлены до 15 июня, курировать работу будут премьер-министр Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

На сегодняшний день программа «Семейная ипотека» предусматривает ставку до 6% годовых и распространяется только на семьи с детьми до шести лет.