В Уфе продолжается падение стоимости аренды квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на аренду жилья по итогам апреля 2025 года.
В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за апрель снизились на 2,1%, до 26 013 рублей в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 1,6%, до 32 632 рублей в месяц.
«Трешки» за апрель тоже снизились в цене на 1,6%, до 41 377 рублей в месяц.
В Уфе в конце апреля в среднем по городу цены составляли:
Однокомнатные – 23 506 рублей в месяц (-1,1% с марта);
Двухкомнатные – 30 952 рубля в месяц (-1%);
Трехкомнатные – 39 638 рублей в месяц (-1,9%).
Портал отмечает, что нынешнее положение дел – это корректировка ставок аренды после их прошлогоднего взлета. Предложение во многих городах сейчас превышает спрос. Только за последний месяц количество объектов, выставленных на рынке, возросло: однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных – на 75%, трехкомнатных – на 60%.
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