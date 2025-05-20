В Уфе продолжается падение стоимости аренды квартир

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за апрель снизились на 2,1%, до 26 013 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 1,6%, до 32 632 рублей в месяц.

«Трешки» за апрель тоже снизились в цене на 1,6%, до 41 377 рублей в месяц.

В Уфе в конце апреля в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 23 506 рублей в месяц (-1,1% с марта);

Двухкомнатные – 30 952 рубля в месяц (-1%);

Трехкомнатные – 39 638 рублей в месяц (-1,9%).

Портал отмечает, что нынешнее положение дел – это корректировка ставок аренды после их прошлогоднего взлета. Предложение во многих городах сейчас превышает спрос. Только за последний месяц количество объектов, выставленных на рынке, возросло: однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных – на 75%, трехкомнатных – на 60%.