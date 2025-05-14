Жителю Башкортостана придется копить на московскую «однушку» более 18 лет – если откладывать всю зарплату

Данные по средним зарплатам в регионах были взяты из открытых данных Росстата. Расчеты предполагали, что вся зарплата одного работника будет целиком откладываться на покупку заветной недвижимости.

Однокомнатная квартира в столице сегодня обойдется в среднем в 14 832 281 рубль.

В среднем по России жителям придется откладывать на однокомнатную квартиру в Москве в течение 14,3 года.

Быстрее всего на такую квартиру накопят жители Чукотского автономного округа, так как высокие северные зарплаты позволят им собрать необходимую сумму всего за 6,9 года. Москвичам понадобится больше времени – 8,2 года; точно в таком же положении жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого АО. Замыкают топ-3 счастливчиков жители Камчатского края (9,1 года).

А вот в Башкортостане при средней зарплате 67 534 рубля откладывать придется целых 18,3 года.