В Уфе аренда комнат за год подорожала на 16,3%

Аренда комнат подорожала за год в 67 городах из 70 исследованных. Больше всего – в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%) и Магнитогорске (+59,8%).

В среднем по всем городам рост ставок составил 21,9%, средняя по стране равняется 12 246 рублям в месяц.

Самые дорогие комнаты арендуют в Москве (24 351 рубль в месяц, +36,5% с мая 2024 года), Сочи (29 973 рубля в месяц, -3,3%) и Владивостоке (19 333 рубля в месяц, +78,8%).

В Уфе в мае 2025 года средняя стоимость аренды комнаты составила 11 579 рублей в месяц, что на 16,3% дороже, чем было год назад.