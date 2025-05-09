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В Уфе аренда комнат за год подорожала на 16,3%

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды комнат с мая 2024 года.

Аренда комнат подорожала за год в 67 городах из 70 исследованных. Больше всего – в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%) и Магнитогорске (+59,8%).

В среднем по всем городам рост ставок составил 21,9%, средняя по стране равняется 12 246 рублям в месяц.

Самые дорогие комнаты арендуют в Москве (24 351 рубль в месяц, +36,5% с мая 2024 года), Сочи (29 973 рубля в месяц, -3,3%) и Владивостоке (19 333 рубля в месяц, +78,8%).

В Уфе в мае 2025 года средняя стоимость аренды комнаты составила 11 579 рублей в месяц, что на 16,3% дороже, чем было год назад.

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