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Апрель 2025: в Уфе резко подорожал «квадрат» новостройки

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам апреля 2025 года.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за апрель подорожал на 0,5%, цена теперь составляет 145 858 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Нижнем Тагиле (+7,6%), Грозном (+4%) и Астрахани (+3,6%).

Стоимость новой квартиры за месяц поднялась только в 39 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 0,2%, такое жилье обойдется сейчас в 7 519 540 рублей.

Издание отмечает, что цены в большинстве городов фактически «топчутся на месте», так как желающих покупать новые квартиры при нынешних ипотечных ставках немного.

В Уфе «квадрат» нового жилья за апрель 2025 года, однако, подорожал сразу на 2,1% и стоит теперь 171 613 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры поднялась на 0,6%, до 7 690 397 рублей.

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