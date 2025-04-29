Как быстро окупится частный дом в Башкортостане, если сдавать его в аренду?

Исследование показало, что на данный момент самые выгодные частные дома находятся в ЕАО, где показатель доходности составил 20,4% годовых, а окупаемость – всего 4,9 года. Следом идут Архангельская область (19,7% и 5,1 года) и Хабаровский край (19,5% и 5,1 года).

Самый низкодоходный регион – Ингушетия, где дома приносят всего 3,1% годовых и окупаются целых 32,2 года. Также невыгодно покупать для сдачи в аренду дома в Дагестане (3,7% и 26,7 года) и Сахалинской области (4,2% и 23,6 года).

В среднем по России частные дома доходность составляет 9,9%, окупаются дома за 10,2 года.

Башкортостан в рейтинге доходности примерно в середине списка: при средней стоимости частного дома 6 313 737 рублей и цене аренды 58 844 рубля в месяц, доходность составляет 11,2% в год, окупается дом за 8,9 года.

Особенности исследования: окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход, а доходность – как обратное число этого показателя. Для расчета было предположено, что дом сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание дома и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.