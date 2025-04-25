Сколько лет житель Башкортостана будет копить на квартиру без ипотеки?

Быстрее всего накопить получится у жителей Чукотского АО и Мурманской области – всего за 3,5 года.

Самое неудачное соотношение стоимости недвижимости и зарплаты получилось в Дагестане, где стоимость квартир в последние годы сильно выросла и достигла 7 629 770 рублей, а зарплата – 43 174 рублей в месяц. Копить придется целых 14,7 года.

В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 рублей в месяц, составит 5,6 года.

Башкортостан в рейтинге регионов расположился примерно посередине: при средней зарплате 67 534 рубля, средняя стоимость вторичной квартиры составляет 5 148 096 рублей – копить придется 6,4 года.

Особенности исследования: предполагалось, что вся зарплата одного члена семьи идет на накопление. Средняя зарплата по региону бралась из данных Росстата.