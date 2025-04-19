Первый квартал 2025: в Уфе дешевеет аренда квартир

Портал отмечает, что предложение квартир на арендном рынке увеличилось – в некоторых городах до 80%. Многие собственники вторичной недвижимости вместо продажи квартир стали их сдавать в аренду, и в балансе спроса и предложения произошел перекос в пользу последнего. Поэтому у арендаторов есть возможность спокойно выбрать квартиру получше и поторговаться.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры с начала 2025 года снизились на 2,5%, до 26 572 рубля в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 1%, до 33 151 рубля в месяц.

«Трешки» за квартал снизились в цене на 0,4%, до 42 069 рублей в месяц.

В Уфе в конце марта в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 23 776 рублей в месяц (-1,7% с начала года);

Двухкомнатные – 31 278 рублей в месяц (+1,7%);

Трехкомнатные – 40 425 рублей в месяц (-3,1%).