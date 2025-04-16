Первый квартал 2025: в Уфе подорожало вторичное жилье

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости с начала года подорожал на 1,8%, цена теперь составляет 120 024 рубля.

Сильнее всего подорожал квадратный метр вторички в Курске (+14,4%), Ижевске (+6,7%) и Саранске (+4,9%).

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась в 61 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 1,8%, такое жилье обойдется сейчас в 6 416 515 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья с начала 2025 года подорожал на 1% и стоит теперь 121 047 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 0,6%, до 6 348 527 рублей.

Причем после значительного подъема цен в феврале, в марте наметился спад: средняя стоимость лота снизилась сразу на 0,6%.