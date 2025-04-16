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Недвижимость

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Первый квартал 2025: в Уфе подорожало вторичное жилье

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры по итогам первого квартала 2025 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости с начала года подорожал на 1,8%, цена теперь составляет 120 024 рубля.

Сильнее всего подорожал квадратный метр вторички в Курске (+14,4%), Ижевске (+6,7%) и Саранске (+4,9%).

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась в 61 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 1,8%, такое жилье обойдется сейчас в 6 416 515 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья с начала 2025 года подорожал на 1% и стоит теперь 121 047 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 0,6%, до 6 348 527 рублей.

Причем после значительного подъема цен в феврале, в марте наметился спад: средняя стоимость лота снизилась сразу на 0,6%.

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