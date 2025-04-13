Март 2025: в Уфе начали дорожать квартиры в новостройках

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам марта 2025 года.
В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за март подорожал на 1,4%, цена теперь составляет 145 342 рубля.
Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Грозном (+9,4%), Мурманске (+9,1%) и Махачкале (+7,9%).
Стоимость новой квартиры за месяц поднялась только в 52 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 1,4%, такое жилье обойдется сейчас в 7 504 554 рубля.
В Уфе «квадрат» нового жилья за март 2025 года подорожал на 0,3% и стоит теперь 168 014 рублей в среднем.
Средняя стоимость квартиры поднялась на 0,2%, до 7 641 506 рублей.
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