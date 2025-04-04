В Башкортостане многодетные родители получат преимущество при трудоустройстве

В парламенте поправки объяснили необходимостью усилить социальную защиту уязвимых групп населения.

«Законопроект призван поддержать многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, и помочь им в трудоустройстве.

В республике ведется работа по организации для граждан, которые сталкиваются с трудностями в поиске работы, временного трудоустройства. Предлагается предоставлять данной категории граждан временную работу в первоочередном порядке.

Родителям малолетних детей и детей с серьезными проблемами со здоровьем сложно полноценно работать и строить карьеру. Ограничения сказываются на материальном благополучии, качестве жизни. Временное трудоустройство поможет улучшить положение семей. В условиях финансовой стабильности родители смогут лучше позаботиться о своих детях», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.