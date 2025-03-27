I квартал 2025 года: в Башкортостане резко подорожали частные дома

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 85 регионах страны, чтобы определить динамику цен на индивидуальные дома по итогам первого квартала 2025 года.
С начала 2025 года цены на дома выросли в 75 регионах России из 85, в 10 упали.
В среднем индивидуальный дом по России стоит 7 515 332 рубля, что на 2,2% больше, чем было в конце прошлого года.
Самые дорогие на сегодняшний день частные дома, конечно, в Москве (30 610 297 рублей в среднем), Санкт-Петербурге (22 618 408 рублей) и Московской области (18 434 342 рубля).
В Башкортостане цены резко поднялись с начала года: сегодня такое жилье обойдется в среднем в 6 313 737 рублей, что на 3,8% дороже, чем было три месяца назад, и на 8,8% дороже, чем было в начале 2024 года.
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