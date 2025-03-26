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Башкортостан вошел в топ-20 регионов по вводу жилья

«РИА Рейтинг» обновило рейтинг регионов РФ по вводу жилья в 2024 году. В нем учитывалось, сколько квадратных метров нового жилья в прошлом году приходилось на каждого жителя региона, а также общий объем введенного жилья.

Лидером по вводу жилья в 2024 году стала Ленинградская область (4,065 млн кв. м – 1,98 кв. м на каждого жителя).

Следом идут Чеченская республика (2,605 млн кв. м – 1,65 кв. м на каждого жителя) и Тюменская область (2,603 млн кв. м – 1,6 кв. м на каждого жителя).

Башкортостан в рейтинге занял 18 строчку: в прошлом году ввели 3,348 млн кв. м жилья, то есть 0,83 кв. м на каждого жителя республики.

За год объем вводимого жилья в регионе увеличился на 1%. 3,1% от общероссийского объема введенного жилья приходилось на Башкортостан.

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