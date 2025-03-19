Мал, да дорог: за сколько лет окупается маленькая квартира в Уфе, если сдавать ее в аренду?

Исследование показало, что самые выгодные студии до 32 кв. м находятся в Махачкале: они приносят 14,2% годовых и окупаются всего за семь лет. Примерно такая же картина и в Грозном – 12,8% доходности и окупаемость 7,8 года.

В этих городах такие квартиры стоят очень дешево (1,9-2,5 млн рублей), а сдаются дорого (22-27 тыс. рублей в месяц в среднем).

В Уфе ситуация довольно плачевная: при средней стоимости 4 727 981 рубль такие студии сдаются за 20 948 рублей, доходность составляет 5,3% в год и окупаемость – 18,8 года.

В среднем по крупным городам страны доходность российской малогабаритки до 32 кв. м в новостройке составляет 6,4% при окупаемости в 15,7 года.

Особенности исследования: рассматривались только новые квартиры, купленные без ипотеки. При этом не учитывались многие факторы, влияющие на фактическую доходность: время простоя квартиры по тем или иным причинам, расходы на ремонт и мебель, коммунальные платежи, комиссия риэлтора, плата за продвижение объявления, налоги и так далее, так что реальная доходность будет еще ниже.