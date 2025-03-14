Февраль 2025 года: в Уфе резко подешевела аренда квартир

Портал отмечает, что на арендном рынке в феврале продолжалась коррекция цен, начавшаяся в январе. За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли (+14-18%), и с начала текущего года мы наблюдаем откат.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за февраль снизились на 1,8%, до 26 445 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 0,8%, до 32 999 рублей в месяц.

«Трешки» за февраль снизились в цене на 0,4%, до 41 528 рублей в месяц.

В Уфе в конце февраля в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 23 629 рублей в месяц (-3,1% за месяц);

Двухкомнатные – 30 989 рублей в месяц (-2,7%);

Трехкомнатные – 39 756 рублей в месяц (-2,9%).