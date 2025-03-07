Застройщик Башкортостана в Москве представит первый в стране дом с фасадом из солнечных панелей

С 11 по 14 марта в Москве в выставочном комплексе «ЭкспоЦентр» пройдет крупнейшее традиционное мероприятие строительной отрасли – «Российская строительная неделя».
Фото: ufa.domclick.ru
В деловой программе в качестве экспертов выступят представители трех строительных компаний Башкортостана.
На мастер-классе «Фасадная система из солнечных батарей» генеральный директор уфимской инвестиционно-строительной компании «СтройФедерация» Денис Крашенинников расскажет об опыте строительства и эксплуатации первого в России многоквартирного дома с фасадом из солнечных панелей. Это один из домов, расположенных на территории жилого комплекса «Умный дом».
Кроме того, на секциях застройщики Башкортостана поделятся опытом обустройства общественных пространств, строительства инфраструктуры для детей и отдыха в составе жилых комплексов.
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