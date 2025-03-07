Застройщик Башкортостана в Москве представит первый в стране дом с фасадом из солнечных панелей

В деловой программе в качестве экспертов выступят представители трех строительных компаний Башкортостана.

На мастер-классе «Фасадная система из солнечных батарей» генеральный директор уфимской инвестиционно-строительной компании «СтройФедерация» Денис Крашенинников расскажет об опыте строительства и эксплуатации первого в России многоквартирного дома с фасадом из солнечных панелей. Это один из домов, расположенных на территории жилого комплекса «Умный дом».

Кроме того, на секциях застройщики Башкортостана поделятся опытом обустройства общественных пространств, строительства инфраструктуры для детей и отдыха в составе жилых комплексов.