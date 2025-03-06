Февраль 2025: в Уфе резко подорожала «вторичка»

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры по итогам февраля 2025 года.
В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за февраль подорожал на 0,7%, цена теперь составляет 119 137 рублей.
Сильнее всего подорожал квадратный метр «вторички» в Волжском (+4,3%), Курске (+4,3%) и Перми (+4,1%).
Стоимость вторичной квартиры за месяц поднялась в 45 городах из 70, в пяти не изменилась. Средняя стоимость поднялась на 0,5%, такое жилье обойдется сейчас в 6 394 912 рублей.
В Уфе «квадрат» вторичного жилья за февраль 2025 года подорожал на 1,6% и стоит теперь 120 915 рублей в среднем.
Средняя стоимость квартиры выросла сразу на 1,8%, до 6 383 711 рублей.
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