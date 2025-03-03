Аренда малогабаритных квартир в Уфе за год подорожала на треть

Сейчас самые дорогие малогабаритные квартиры сдаются, конечно, в Москве (53 684 рубля в месяц в среднем, +26,4% за год).

Следом идут Хабаровск (33 538 рублей в месяц, +44,1%), Московская область (33 380 рублей в месяц, +32,3%), Чита (33 357 рублей в месяц, +86,4%) и Сочи (33 188 рублей в месяц, +10,9%).

Уфа (20 948 рублей в месяц, +31,8%) в этом списке на 37 строчке: аренда малогабаритной квартиры здесь обойдется дешевле, чем в Челябинске (23 104 рубля в месяц, +22,5%) и Казани (27 115 рублей в месяц, +26,5%).

В целом по стране квартиры до 32 кв. м за год стали сдаваться на 30,8% дороже и теперь обойдутся 23 006 рублей в месяц.