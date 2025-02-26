Уфа вошла в топ-20 городов с самыми дорогими комнатами в квартирах

С отменой большинства льготных программ ипотеки многие обратили внимание на более доступное жилье, в связи с чем в большинстве городов комнаты подорожали. Предложение за последний год увеличилось всего на 7%: часть собственников сняла комнаты с продажи и стала их сдавать, так как аренда любой недвижимости всю вторую половину прошлого года бурно росла в цене.

Самые дорогие комнаты в стране – конечно, в Москве. Они стоят в среднем 4 803 244 рубля. Следом идут цены в Сочи (3 562 919 рублей), Санкт-Петербурге (2 837 289 рублей), Симферополе (2 667 272 рубля) и Владивостоке (2 470 363 рубля).

Недорого, меньше чем за 700 000 рублей, можно купить среднюю комнату в следующих городах: Нижнем Тагиле (554 539 рублей), Ульяновске (610 561 рубль), Брянске (645 742 рубля).

В среднем по России комната стоит 1 417 094 рубля, что на 15,4% больше, чем было в феврале прошлого года.

Уфа в рейтинге по цене комнат стоит на 20 месте, в среднем такое жилье обойдется в 1 624 619 рублей, что на 6% больше, чем было год назад.