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Недвижимость

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В Башкортостане могут разрешить прописываться в апартаментах

Разрешить гражданам прописываться в нежилых помещениях, таких как апартаменты – с такой инициативой выступило МВД.

МВД направило соответствующее предложение в Кабмин РФ. Сегодня, 19 февраля, в аппарате вице-премьера ТАСС сообщили о том, что на данный момент предложение МВД рассматривается правительством.

Сейчас изучаются два варианта: могут либо официально признать апартаменты жильем, либо изменить правила постоянной регистрации.

На сегодняшний день владельцы апартаментов могут прописаться только временно, на срок до пяти лет, и то – если это апартаменты гостиничного типа. При этом они платят повышенный налог на недвижимость – от 0,5% до 2% от кадастровой стоимости в год.

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