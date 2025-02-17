В Башкортостане аренда частных домов подорожала за год в полтора раза

С февраля 2024 года аренда частных домовладений подорожала в 77 из 82 регионов, в четырех подешевела, в одном не изменилась.

В среднем по стране частные дома сдаются за 60 049 рублей в месяц, за год цена выросла на 25,8%.

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 120 203 рубля в месяц (+8,5% за год). За столицей идут Приморский край (119 428 рублей, +101,6%) и Санкт-Петербург (112 965 рублей, +32,4%).

Наиболее доступные дома в Курганской области – в среднем их можно снять на месяц всего за 21 500 рублей (-7,4%). Также недорого стоит аренда такого жилья в Забайкальском крае (25 000 рублей, +2%) и Брянской области (27 500 рублей, +5,5%).

Башкортостан в рейтинге по стоимости аренды домов располагается на 45 строчке: в среднем арендовать частный дом можно за 55 052 рубля в месяц, что на 47,7% дороже, чем было в феврале 2024 года.