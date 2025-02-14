Мэрия Уфы пытается сдать в аренду «Восточный дом усадьбы Борисовых»

Здание давно уже находится в плачевном состоянии, и потенциальному арендатору нужно будет в течение трех лет провести комплекс работ по его реставрации, самостоятельно подготовить к современному использованию.

Зато арендатор сможет использовать объект в качестве офиса, точки торговли или иных видов деятельности и платить при этом всего один рубль за каждый квадратный метр площади.

Электронный аукцион на право заключения договора аренды состоится 14 марта 2025 года в 11.00 на площадке «Сбер А».