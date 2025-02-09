Январь 2025 года: в Уфе резко подорожала аренда двухкомнатных квартир

Портал отмечает, что на арендном рынке предложение объектов начало увеличиваться еще в конце прошлого года и продолжило в этом, что позволило нанимателям немного выдохнуть и спокойно поискать приемлемые по цене варианты.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за январь снизились на 1,2%, до 26 923 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 0,6%, до 33 280 рублей в месяц.

«Трешки» за январь снизились в цене на 1,3%, до 41 709 рублей в месяц.

В Уфе в конце января в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 24 395 рублей в месяц (-0,8% с начала года);

Двухкомнатные – 31 853 рубля в месяц (+3,5%);

Трехкомнатные – 40 939 рублей в месяц (-1,9%).