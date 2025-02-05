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Январь 2025: в Уфе дешевеет «вторичка»

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичное жилье по итогам января 2025 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в июле подорожал на 0,4%, цена теперь составляет 118 274 рубля.

Больше всего в январе подорожал квадратный метр «вторички» в Курске (+6,1%), Калуге (+2,1%) и Владивостоке (+2,1%).

Стоимость квартиры за июль поднялась в 49 городах из 70, в 21 снизилась. Средняя стоимость выросла на 1%, такое жилье обойдется сейчас в 6 364 826 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья с начала года подешевел на 0,7% и стоит теперь 118 989 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры снизилась на 0,6%, до 6 271 551 рубля.

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