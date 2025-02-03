В Уфе в январе продолжился рост цен на новые квартиры

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в июле подорожал на 0,8%, цена теперь составляет 142 749 рублей.

Больше всего в январе подорожал квадратный метр новостроек в Перми (+3,6%), Челябинске (+3,5%) и Воронеже (+2,5%).

Стоимость новой квартиры за июль поднялась в 48 городах из 70, в 19 упала. Средняя стоимость выросла на 0,7%, такое жилье обойдется сейчас в 7 390 359 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья с начала года подорожал на 0,8% и стоит теперь 167 944 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 1,4% до 7 661 805 рублей.