Без ипотеки: сколько придется копить на свой дом в Башкортостане, если откладывать всю зарплату?

В исследовании сравнивается средняя зарплата в регионе (из данных Росстата) и средняя цена частного дома, но не учитывается, например, такой показатель, как инфляция.

Быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной области и Магаданской областей – это займет всего 3,4 года. В первой области очень низкие цены на дома – в среднем 3 264 003 рубля, а во второй высокие зарплаты – 151 358 рублей (совсем как в Москве).

В кавказских республиках копить придется дольше всего: в Дагестане на покупку дома нужно будет откладывать больше четверти века – 26,3 года, в Ингушетии – 25,6 года, в Чечне – 23,4 года.

В целом по России при средней цене дома 7 426 675 рублей и зарплате 86 582 рублей в месяц придется копить 7,1 года.

В Башкортостане при средней цене дома 6 152 410 рублей и средней зарплате 67 534 рубля копить придется 7,6 года.