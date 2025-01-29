Итоги 2024 года: аренда комнат Уфе подорожала на 20,7%

Портал отмечает, что аренда комнат подорожала за год повсеместно в стране. Больше всего – в Вологде (+66,7%), Курске (+63,7%), Кургане (+54,1%).

В среднем по всем городам рост ставок составил 27,7%, средняя по стране равняется 12 108 рублям в месяц.

Самые дорогие комнаты арендуют в Москве (23 833 рубля в месяц, +31,9% с начала 2024 года), Якутске (21 425 рублей в месяц, +23%) и Сочи (18 060 рублей в месяц, +12,6%).

В Уфе в конце 2024 года средняя стоимость аренды комнаты составила 10 867 рублей в месяц, что на 20,7% дороже, чем было годом ранее.