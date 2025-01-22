За сколько окупается «вторичка» в Уфе, если сдавать ее в аренду?

Самым лучшим городом для покупки квартиры под сдачу в аренду стала Астрахань, где доходность составила 9,4% годовых, а окупаемость – 10,6 года. Также хорошо окупается жилье в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года) и Хабаровске (8,4% и 11,9 года).

В среднем по стране доходность квартиры на «вторичке» составила 6,4% годовых, а окупаемость – 15,7 года.

Уфа по окупаемости находится в нижней трети списка: при средней стоимости 6 311 786 рублей квартиры сдаются за 30 763 рублей в месяц, доходность составляет 5,8% в год и окупается квартира за 17,1 года.

Особенности исследования: для расчета было предположено, что квартира покупается на вторичном рынке и сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.