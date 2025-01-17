Итоги 2024 года: аренда квартир Уфе подорожала на четверть

Портал отмечает, что на арендном рынке за год выросли и спрос, и предложение, и цены. Наиболее бурно ставки росли в промышленных городах, где они были низкими еще год назад.

Теперь снять среднюю однокомнатную квартиру за 13-16 тыс. рублей в месяц, как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 тыс. человек.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за год увеличились на 31,3%, до 27 259 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 25,8%, до 33 476 рублей в месяц.

«Трешки» за год выросли в цене на 27,6%, до 42 258 рублей в месяц.

В Уфе в 2024 году в конце года в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 24 198 рублей в месяц (+23% за год);

Двухкомнатные – 30 763 рубля в месяц (+20,2%);

Трехкомнатные – 41 722 рублей в месяц (+23,2%).