Правительство: к 2026 году на каждого жителя Башкортостана будет приходиться в среднем 31 кв. м жилья

На совещании вице-премьер Рустем Газизов рассказал о том, что 2025 год станет стартом новой «шестилетки» развития строительной отрасли.

«В рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году предстоит ввести 3,125 млн кв. м жилья и обеспечить наших граждан жильем площадью в среднем 31 кв. м на одного жителя республики», – сказал Газизов.

Также он подчеркнул, что в прошлый период правительством республики проводилась активная работа по вовлечению в оборот земельных участков, благодаря чему удалось сформировать площадки под жилищное строительство с градостроительным потенциалом площадью 6,664 млн кв. м. Это позволит поддержать высокие темпы строительства в текущем году.

Одна из перспективных площадок под масштабное развитие жилищного строительства в Уфе – территория Зауфимья, где планируют построить более семи млн кв. м жилья.