Итоги 2024 года: маленькие квартиры в Уфе подорожали на треть

В среднем по исследованным городам «квадрат» новой маленькой квартиры с начала 2024 года подорожал на 19,8%, цена теперь составляет 154 445 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр в Новокузнецке (+64%), Омске (+63,4%) и Грозном (+62,8%).

Стоимость такой квартиры за год поднялась в 66 городах из 70, в трех упала, в одном не изменилась. Средняя стоимость выросла на 20%, такое жилье обойдется сейчас в 4 214 601 рубль.

В Уфе «квадрат» квартиры-малютки с начала 2024 года подорожал на 32,4% и стоит теперь 180 516 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 28,9% до 4 613 037 рублей.