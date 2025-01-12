Итоги 2024 года: маленькие квартиры в Уфе подорожали на треть

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры площадью до 32 кв. м по итогам 2024 года.
В среднем по исследованным городам «квадрат» новой маленькой квартиры с начала 2024 года подорожал на 19,8%, цена теперь составляет 154 445 рублей.
Больше всего подорожал квадратный метр в Новокузнецке (+64%), Омске (+63,4%) и Грозном (+62,8%).
Стоимость такой квартиры за год поднялась в 66 городах из 70, в трех упала, в одном не изменилась. Средняя стоимость выросла на 20%, такое жилье обойдется сейчас в 4 214 601 рубль.
В Уфе «квадрат» квартиры-малютки с начала 2024 года подорожал на 32,4% и стоит теперь 180 516 рублей в среднем.
Средняя стоимость квартиры выросла на 28,9% до 4 613 037 рублей.
Комментарии (0)