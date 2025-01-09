Итоги 2024 года: частные дома в Башкортостане подорожали на 10,3%

За прошедший год индивидуальные дома в стране выросли в цене в 71 регионе из 85, в 14 опустились.

Особенно увеличилась стоимость объектов в республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, республике Ингушетия (+17,2%).

За год лот в России подорожал на 6,7%, до 7 356 764 рублей, при этом средний размер возводимых частных домов уменьшается. Так, за 2024 год средняя площадь «съежилась» на четыре кв. м – со 118 до 114 кв. м.

В Башкортостане по состоянию на конец 2024 года новый частный дом обходился в среднем в 6 080 430 рублей, за четвертый квартал цена выросла на 2,2%, с начала года – на 10,3%.