Итоги 2024 года: вторичные квартиры в Уфе подорожали на 6,3%

В среднем по исследованным городам «квадрат» вторичной недвижимости с начала 2024 года подорожал на 7,9%, цена теперь составляет 117 847 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр вторички в Краснодаре (+28,6%), Сочи (+20,8%) и Курске (+20,5%).

Стоимость квартиры за год поднялась в 65 городах из 70. Средняя стоимость выросла на 7,1%, такое жилье обойдется сейчас в 6 300 861 рубль.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья с начала 2024 года подорожал на 5,8% и стоит теперь 119 870 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 6,3% до 6 311 786 рублей.