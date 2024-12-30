Итоги 2024 года: «квадрат» новостройки в Уфе подорожал на 15,1%

В среднем по исследованным городам «квадрат» строящейся недвижимости с начала 2024 года подорожал на 11%, цена теперь составляет 141 550 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Улан-Удэ (+29,6%), Севастополе (+25,8%) и Чите (+25,2%).

Стоимость новой квартиры за год поднялась только в 59 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 7,5%, новое жилье обойдется сейчас в 7 338 515 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья с начала 2024 года подорожал на 15,1% и стоит теперь 166 690 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 7,6% до 7 557 965 рублей.