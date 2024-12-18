Ноябрь 2024 года: в Уфе подорожала аренда квартир

Портал отмечает, что арендные ставки на городское жилье продолжают расти как на дрожжах. Заградительные проценты по ипотеке побуждают людей откладывать решение квартирного вопроса на неопределенное время и искать съемную квартиру.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за месяц увеличились на 4,9%, до 27 091 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 4,1%, до 33 632 рублей в месяц.

«Трешки» за ноябрь выросли в цене на 6,5%, до 42 444 рублей в месяц.

В Уфе в ноябре 2024 года подешевела аренда небольших квартир, но резко подорожали трехкомнатные. В среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 24 259 рублей в месяц (-0,9%);

Двухкомнатные – 32 036 рублей в месяц (+0,5%);

Трехкомнатные – 41 247 рублей в месяц (+5,7%).