Ноябрь 2024 года: в Уфе подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на аренду жилья по итогам ноября 2024 года.
Портал отмечает, что арендные ставки на городское жилье продолжают расти как на дрожжах. Заградительные проценты по ипотеке побуждают людей откладывать решение квартирного вопроса на неопределенное время и искать съемную квартиру.
В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за месяц увеличились на 4,9%, до 27 091 рублей в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 4,1%, до 33 632 рублей в месяц.
«Трешки» за ноябрь выросли в цене на 6,5%, до 42 444 рублей в месяц.
В Уфе в ноябре 2024 года подешевела аренда небольших квартир, но резко подорожали трехкомнатные. В среднем по городу цены составляли:
Однокомнатные – 24 259 рублей в месяц (-0,9%);
Двухкомнатные – 32 036 рублей в месяц (+0,5%);
Трехкомнатные – 41 247 рублей в месяц (+5,7%).
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