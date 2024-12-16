Ноябрь 2024 года: в Уфе подорожало вторичное жилье

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за ноябрь подорожал на 1%, цена теперь – 141 474 рубля.

В 61 городе цена «квадрата» за месяц увеличилась, в восьми снизилась, в одном не изменилась.

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась в 66 городах из 70, в четырех снизилась. Средняя стоимость по исследованным городам поднялась на 2%, такое жилье обойдется сейчас в 6 272 932 рубля.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья за ноябрь 2024 года подорожал на 0,6% и стоит теперь 119 608 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры поднялась на 3,2%, до 6 292 318 рублей.