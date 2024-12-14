Уфа вошла в топ-15 городов с самыми дорогими квартирами в новостройках

Несмотря на намечающийся кризис строительной отрасли, новостройки в ноябре показывают рост по всей стране – самый высокий с момента отмены льготной ипотеки в июне.

Немалую роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Также перед Новым годом цены на жильо всегда растут.

Квадратный метр новостроек подорожал в ноябре в 60 городах из исследованных 70, подешевел в девяти, в одном остался низменным.

В среднем по стране «квадрат» нового жилья подорожал на 2% и теперь стоит 141 141 рубль.

Цена квартиры в среднем по всем городам поднялась на 1,2%, до 7 334 561 рубля.

Уфа в рейтинге по цене квадратного метра новой квартиры поднялась на 14 строчку: сейчас он обойдется в 166 599 рублей, прирост за ноябрь – 4,5%.

Средний лот подорожал за месяц на 3%, до 7 559 565 рублей.