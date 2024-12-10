Среднестатистическая семья в Башкортостане будет копить на первый взнос по ипотеке дольше 3 лет

Лидером рейтинга является ХМАО – Югра, где накопить необходимую сумму (1,66 млн рублей) можно за 1,9 года.

Следом идут ЯНАО (2,4 млн рублей, 1,9 года) и Магаданская область (2,34 млн рублей, 2,2 года). В топе, как обычно, преобладают северные регионы.

Башкортостан в рейтинге расположился на 31 строчке: «первоначалку» оценили в 1,46 млн рублей, накопить эту сумму среднестатистическая семья в регионе сможет за 3,4 года.

Особенности исследования: предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе (ставка бралась по федеральному округу, в который входит регион).

Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе.