«Придется потрудиться»: как в Башкортостане будут бороться со строительным кризисом?

В этом году процентная ставка выросла в два раза, а льготная ипотека была отменена. Каким образом Башкортостан планирует выходить на целевые показатели по строительству в условиях падения спроса – рассказал исполняющий обязанности премьер-министра правительства Андрей Назаров.
«На плановые результаты мы выходим. 3,3 млн "квадратов", как и собирались, мы введем до конца года. И в 2025 году эта тенденция, судя по всему, еще сохранится.
А вот дальше придется потрудиться. К 2030 году, по поручению президента Владимира Путина, мы должны выйти на четыре млн квадратных метров жилья в год. Пять лет у нас еще есть, но динамика должны быть возрастающей, а не наоборот.
Для того чтобы поддержать и жителей, и застройщиков, запускается новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" с финансированием ряда направлений. Продолжают действовать льготная ипотека на новостройки, семейная, для многодетных, IT-ипотека, военная, сельская – все это существенная поддержка.
Среди антикризисных мера поддержки строительной отрасли – право застройщиков на предоставление рассрочки покупателям квартир. Практически уже этот процесс пошел. Второе – введение моратория на банкротство строительных компаний. Третье – активизировать строительство арендного жилья. Четвертое – это развитие альтернативных механизмов жилищного строительства», – написал Назаров в соцсетях.
К последним премьер-министр относит программу жилищного сбережения, которая уже 10 лет действует в регионе.
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