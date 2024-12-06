«Придется потрудиться»: как в Башкортостане будут бороться со строительным кризисом?

«На плановые результаты мы выходим. 3,3 млн "квадратов", как и собирались, мы введем до конца года. И в 2025 году эта тенденция, судя по всему, еще сохранится.

А вот дальше придется потрудиться. К 2030 году, по поручению президента Владимира Путина, мы должны выйти на четыре млн квадратных метров жилья в год. Пять лет у нас еще есть, но динамика должны быть возрастающей, а не наоборот.

Для того чтобы поддержать и жителей, и застройщиков, запускается новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" с финансированием ряда направлений. Продолжают действовать льготная ипотека на новостройки, семейная, для многодетных, IT-ипотека, военная, сельская – все это существенная поддержка.

Среди антикризисных мера поддержки строительной отрасли – право застройщиков на предоставление рассрочки покупателям квартир. Практически уже этот процесс пошел. Второе – введение моратория на банкротство строительных компаний. Третье – активизировать строительство арендного жилья. Четвертое – это развитие альтернативных механизмов жилищного строительства», – написал Назаров в соцсетях.

К последним премьер-министр относит программу жилищного сбережения, которая уже 10 лет действует в регионе.