Свой угол: во сколько обойдется покупка комнаты в Уфе?

С отменой большинства льготных программ ипотеки в этом году многие обратили внимание на более доступное жилье, в связи с чем в большинстве городов комнаты подорожали, а предложение сократилось на 6%.

Самые дорогие комнаты в стране – конечно, в Москве. Они стоят в среднем 4 653 401 рубль. Следом идут цены в Сочи (3 363 392 рубля), Санкт-Петербурге (2 803 532 рубля), Симферополе (2 641 854 рубля) и Севастополе (2 427 718 рублей).

Недорого, меньше чем за 800 000 рублей, можно купить среднюю комнату в следующих городах: Магнитогорске (525 000 рублей), Нижнем Тагиле (565 647 рублей), Ульяновске (642 953 рубля), Брянске (644 135 рублей), Тольятти (661 071 рубль).

В среднем по России комната стоит 1 373 472 рубля, что на 12,8% больше, чем было осенью прошлого года.

Уфа в рейтинге по цене комнат стоит на 18 месте, в среднем такое жилье обойдется в 1 630 541 рубль, что на 6,4% больше, чем было год назад.