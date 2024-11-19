Без кредитов: сколько придется копить на «вторичку» в Башкортостане, если откладывать всю зарплату?

В исследовании сравнивается средняя зарплата в регионе (из данных Росстата) и средняя цена квартиры на вторичном рынке, но не учитывается, например, такой показатель, как инфляция.

В среднем россиянин, чья зарплата, согласно официальным данным, составляет 82 218 рублей в месяц, накопит на среднюю квартиру стоимостью 5 176 883 рубля за 5,8 года.

Исследование показало, что дольше всего копить на собственное жилье придется дагестанцам – 15,9 года, так как в этой республике низкие зарплаты (39 279 рублей в месяц), но уже немаленькие цены на жилье (7 509 880 рублей в среднем). Столь же долго ждать придется жителям Ингушетии и Севастополя – 13,2 и 13,1 года соответственно.

Счастливчики живут в далеких северных краях: жители Чукотского и Ямало-Ненецкого АО накопят на квартиру за 3,8 года.

Башкортостан наравне с Марий Эл и Ярославнской областью – примерно посередине списка: при средней цене квартиры на вторичном рынке 5 926 079 рублей и средней зарплате 79 418 рублей копить придется 6,2 года.