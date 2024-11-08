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Недвижимость

Октябрь 2024 года: в Уфе дешевеет вторичное жилье

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичное жилье по итогам октября 2024 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за октябрь показал нулевую динамику, цена осталась прежней – 116 254 рубля.

В 29 городах цена «квадрата» за месяц увеличилась, в 39 снизилась, в двух не изменилась.

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась только в 37 городах из 70. Средняя стоимость по исследованным городам также также осталась без изменений, такое жилье обойдется сейчас в 6 152 713 рублей.

Объем предложения при этом за месяц вырос на 21,1%.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья за октябрь 2024 года подешевел на 0,6% и стоит теперь 118 914 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры снизилась на 0,4% до 6 098 510 рублей.

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