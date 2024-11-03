В Башкортостане аренда частных домов подорожала за год на 24,6%

Подорожала аренда частных домовладений во всех без исключения регионах.

В среднем по стране частные дома сдаются за 57 438 рублей в месяц, с октября прошлого года цена выросла на 24,7%.

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 120 760 рублей в месяц (+46,6% за год). За столицей идут Приморский край (117 000 рублей, +50,6%) и Московская область (100 689 рублей, +48,3%).

Наиболее доступные дома в Ингушетии – в среднем их можно снять на месяц всего за 20 654 рубля (+1,2%). Также недорого стоит аренда такого жилья в Курганской области (23 000 рублей, +77,5%) и Коми (26 250 рублей, +40,7%).

Башкортостан в рейтинге по стоимости аренды домов располагается на 43 строчке: в среднем арендовать частный дом можно за 55 197 рублей в месяц, что на 24,6% дороже, чем было осенью 2023 года.