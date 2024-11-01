Сколько нужно зарабатывать для оплаты рыночной ипотеки в Уфе?

Для расчета среднего платежа по ипотеке был взят срок кредита 25 лет, минимальный первый взнос 30% и ставка на уровне 25,4% годовых.

Дороже всего обслуживание ипотеки обойдется жителям двух столиц, где самые высокие цены на недвижимость.

В Москве ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру средней стоимостью 14 млн рублей составит 207,8 тыс. рублей в месяц, чтобы комфортно потянуть такую ипотеку, москвичам требуется зарабатывать по крайней мере 346,5 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге, где новая «однушка» в среднем обойдется в 9,5 млн рублей, платеж по ипотеке составит 141 тыс. рублей в месяц, а необходимый доход для обслуживания – 235 тыс. рублей.

Следом за ними в топе городов с самыми большими требованиями к доходам идет Казань: там за среднюю однокомнатную квартиру стоимостью 8,5 млн рублей нужно платить в месяц 126,1 тыс. рублей, а зарабатывать около 210,2 тыс. рублей.

Уфа в этом рейтинге делит седьмую строчку: при рыночной ипотечной ставке за среднюю «однушку» стоимостью 5,8 млн рублей платить придется 86,1 тыс. рублей в месяц, рекомендуемый доход при такой ипотеке – 143,5 тыс. рублей в месяц.