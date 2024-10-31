В Уфе рекордно подорожала аренда жилья

Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование института развития «Дом.РФ».

В среднем по всем городам-миллионникам (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) арендные ставки за последний квартал увеличились на 17% (до средних 43,7 тыс. рублей за квартиру в месяц), а в крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек – на 14% (до 35,5 тыс. рублей).

Топ мегаполисов с наибольшим приростом средней арендной ставки в третьем квартале 2024 года:

Самара – 31% (до 41,7 тыс. рублей в месяц в среднем);

Екатеринбург – 28% (до 53,2 тыс. рублей);

Москва – 25% (до 110,5 тыс. рублей);

Ростов-на-Дону – 24% (до 46,1 тыс. рублей);

Уфа – 20% (до 31,3 тыс. рублей).