В Уфе рекордно подорожала аренда жилья

Нынешние арендные ставки в Уфе находятся на пиковых значениях – и подобная тенденция наблюдается по всей России.
Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование института развития «Дом.РФ».
В среднем по всем городам-миллионникам (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) арендные ставки за последний квартал увеличились на 17% (до средних 43,7 тыс. рублей за квартиру в месяц), а в крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек – на 14% (до 35,5 тыс. рублей).
Топ мегаполисов с наибольшим приростом средней арендной ставки в третьем квартале 2024 года:
Самара – 31% (до 41,7 тыс. рублей в месяц в среднем);
Екатеринбург – 28% (до 53,2 тыс. рублей);
Москва – 25% (до 110,5 тыс. рублей);
Ростов-на-Дону – 24% (до 46,1 тыс. рублей);
Уфа – 20% (до 31,3 тыс. рублей).
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