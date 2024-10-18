III квартал 2024 года: в Башкортостане дорожают частные дома

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 85 регионах страны, чтобы определить динамику цен на индивидуальные дома по итогам третьего квартала 2024 года.
За последние три месяца цены на дома выросли в 31 регионе России из 85, в 54 упали.
В среднем индивидуальный дом по России стоит 7 085 088 рублей, понизившись в цене на 1,1% за квартал. При этом в целом с начала года цены на них выросли на 2,7%.
Башкортостан снижение цен на индивидуальные дома не коснулось: сегодня такое жилье обойдется в среднем в 5 950 597 рублей, что на 5,3% дороже, чем было в начале лета, и на 8% дороже, чем в конце прошлого года.
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