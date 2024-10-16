18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

III квартал 2024 года: в Уфе резко подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на аренду жилья по итогам третьего квартала 2024 года.

Однокомнатные квартиры в среднем с июля по сентябрь подорожали на 12,3%, аренда обойдется теперь в 25 915 рублей в месяц.

«Двушки» в среднем прибавили в цене 10,6% и теперь сдаются за 32 771 рубль в месяц.

Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 39 156 рублей, что на 8,8% дороже, чем было в начале лета.

В Уфе темпы роста цен аренды небольших квартир выше, а «трешек» – значительно ниже, чем в среднем по стране:

Однокомнатные – 24 843 рубля в месяц (+16,3% за квартал);

Двухкомнатные – 30 856 рублей в месяц (+10,2%);

Трехкомнатные – 37 882 рубля в месяц (+5%).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: