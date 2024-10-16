III квартал 2024 года: в Уфе резко подорожала аренда квартир

Однокомнатные квартиры в среднем с июля по сентябрь подорожали на 12,3%, аренда обойдется теперь в 25 915 рублей в месяц.

«Двушки» в среднем прибавили в цене 10,6% и теперь сдаются за 32 771 рубль в месяц.

Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 39 156 рублей, что на 8,8% дороже, чем было в начале лета.

В Уфе темпы роста цен аренды небольших квартир выше, а «трешек» – значительно ниже, чем в среднем по стране:

Однокомнатные – 24 843 рубля в месяц (+16,3% за квартал);

Двухкомнатные – 30 856 рублей в месяц (+10,2%);

Трехкомнатные – 37 882 рубля в месяц (+5%).