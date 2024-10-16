III квартал 2024 года: в Уфе резко подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на аренду жилья по итогам третьего квартала 2024 года.
Однокомнатные квартиры в среднем с июля по сентябрь подорожали на 12,3%, аренда обойдется теперь в 25 915 рублей в месяц.
«Двушки» в среднем прибавили в цене 10,6% и теперь сдаются за 32 771 рубль в месяц.
Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 39 156 рублей, что на 8,8% дороже, чем было в начале лета.
В Уфе темпы роста цен аренды небольших квартир выше, а «трешек» – значительно ниже, чем в среднем по стране:
Однокомнатные – 24 843 рубля в месяц (+16,3% за квартал);
Двухкомнатные – 30 856 рублей в месяц (+10,2%);
Трехкомнатные – 37 882 рубля в месяц (+5%).
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