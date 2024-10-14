18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

III квартал 2024 года: в Уфе подорожало вторичное жилье

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичное жилье по итогам третьего квартала 2024 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за третий квартал подорожал на 1,4%, цена теперь составляет 116 251 рубль.

Наибольший прирост показали Краснодар (+7,4%), Екатеринбург (+3,7%) и Курск (+3,5%).

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась только в 58 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 1,7%, такое жилье обойдется сейчас в 6 153 237 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья за третий квартал 2024 года подорожал на 1,3%% и стоит теперь 119 649 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 1,7% до 6 120 677 рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: