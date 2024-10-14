III квартал 2024 года: в Уфе подорожало вторичное жилье

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за третий квартал подорожал на 1,4%, цена теперь составляет 116 251 рубль.

Наибольший прирост показали Краснодар (+7,4%), Екатеринбург (+3,7%) и Курск (+3,5%).

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась только в 58 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 1,7%, такое жилье обойдется сейчас в 6 153 237 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья за третий квартал 2024 года подорожал на 1,3%% и стоит теперь 119 649 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 1,7% до 6 120 677 рублей.