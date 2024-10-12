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Недвижимость

III квартал 2024 года: в Уфе продолжают дешеветь квартиры в новостройках

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новы квартиры по итогам третьего квартала 2024 года.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за третий квартал подорожал на 1,6%, цена теперь составляет 137 375 рублей.

Больше всего в июле подорожал квадратный метр новостроек в Чите (+12,9%), Улан-Удэ (+11,9%) и Оренбурге (+9,5%).

Стоимость новой квартиры за квартал поднялась только в 45 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 1%, такое жилье обойдется сейчас в 7 254 292 рубля.

Издание отмечает, что темп роста цен резко снизился, и виной тому, конечно, отмена льготной ипотеки при огромных ставках.

В Уфе «квадрат» нового жилья за третий квартал 2024 года подорожал на 0,9%% и стоит теперь 153 891 рубль в среднем.

Средняя стоимость квартиры снизилась на 2,1% до 7 095 874 рублей.

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